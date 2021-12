Tenente Portela: Hospital Santo Antônio recebe doação de carne da Inspetoria Sanitária de Três Passos

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela recebeu da Inspetoria de Defesa Sanitária de Três Passos, 460,18 kg de carne bovina. A doação ocorreu nesta semana.

A ação é proveniente do abate sanitário de animais encaminhados pelo Departamento de Defesa Agropecuária, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado.

A doação está regulamentada no Art. 58°, parágrafo segundo, do Decreto Estadual 52.434 de 26 de junho de 2015, onde os produtos devem ser doados a instituições filantrópicas.

O Hospital de Santo Antônio de Tenente Portela emitiu comunicado agradecendo as doações recebidas.

