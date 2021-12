Câmara dos Deputados reabre para visitas guiadas até 28 de janeiro

A Câmara dos Deputados retomou nesta semana o programa de visitação institucional interrompido em 2020 em decorrência da pandemia. Até o dia 28 de janeiro de 2022, turistas e visitantes que estiverem em Brasília poderão visitar as dependências da Câmara dos Deputados.

Apenas o programa de visitação da Câmara foi retomado. No Senado Federal, as visitas apenas são oferecidas na modalidade virtual.

O visitante poderá conhecer o Plenário da Câmara, onde são tomadas as decisões políticas do País, e visitar parte do acervo artístico da Casa, que inclui a obra “Os Candangos”, de Di Cavalcanti; o mobiliário modernista exclusivo; os azulejos de Athos Bulcão; os painéis de Marianne Peretti; e a escultura de Alfredo Ceschiatti.

Protocolo sanitário

As visitas foram retomadas em caráter experimental de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Os grupos são reduzidos e é fundamental o agendamento prévio.



A entrada só é permitida para os visitantes que apresentarem comprovante de vacinação e o uso de máscara é obrigatório durante todo o passeio.

O acesso dos visitantes é feito pela Chapelaria da Câmara, localizada abaixo das duas rampas principais do Congresso.

Outros requisitos

bermudas, shorts e chinelos são proibidos tanto para homens quanto para mulheres;



é proibido portar armas ou qualquer objeto que possa causar acidentes ou lesões, bem como fazer uso de bebidas alcoólicas;

as visitas seguem diferentes roteiros, considerando a possibilidade de acesso ao Plenário Ulysses Guimarães e orientações de segurança. Em situações especiais, os roteiros podem sofrer alterações ou ser interrompidos.

Contatos

Os interessados podem ligar, de segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas, no 0800-0-619-619; acessar o serviço Fale Conosco ou as redes sociais do programa no Instagram e Facebook.