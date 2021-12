Governador assina ordem de reinício de obras da ERS-305, trecho Horizontina-Crissiumal

Na tarde de quinta-feira (23/12), em solenidade no Palácio Piratini, a deputada Zilá Breitenbach acompanhou a assinatura do reinício das obras (terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica) da RS 305, trecho Horizontina-Crissumal, em uma extensão de 34,8 km.

Na presença do governador Eduardo Leite, secretários estaduais, deputados estaduais e o deputado federal Danrlei de Deus Hinterholz, que destinou R$ 10 milhões para o asfaltamento de 10km da rodovia, através de emenda parlamentar, as lideranças da região comemoraram este ato histórico.

Zilá agradeceu ao governador e ao secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella pelo empenho para que a obra seja reiniciada e principalmente, para que seja concluída em sua totalidade, uma vez que o governador se comprometeu em assinar no início do ano o contrato para início das obras no trecho Três Passos- Crissiumal.

“Esta obra é esperada pela região há mais de 50 anos. Acompanhei todos os governos e desde quando prefeita sempre pleiteei esta obra. Agradeço aqui, além de toda a equipe do Governo do RS, também aos deputados Ernani Polo e Aloísio Classman que são da região e ajudaram na articulação para que a obra aconteça. Esta rodovia está situada estrategicamente na fronteira com a Argentina e serve para o escoamento da produção agropecuária e industrial da região, com ela com certeza vem ainda mais desenvolvimento”, enfatiza Zilá.

