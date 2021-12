Edil solicita placa de identificação e sinalização em frente à escola de Coronel Bicaco

Por meio de Pedido de Providência apresentado na sessão ordinária da segunda-feira (20/12), o vereador Paulo Hermel (PDT) solicitou que os órgãos competentes façam a instalação de placa de identificação na escola municipal Rosalina Diniz de Souza, situada na Rua Salgado Filho. No mesmo documento, o edil pediu a pintura de sinalização indicando o ponto de embarque e desembarque de alunos em frente ao educandário.

— Fizeram a pintura e parece que esqueceram de identificar a escola. E isso já faz tempo — disse o pedetista em plenário. Ele afirmou que algumas pessoas passam em frente e não sabem o que funciona naquele prédio público.

Sobre a sinalização do local para embarque e desembarque de estudantes, Paulo Hermel reiterou que é importante para que os motoristas saibam que ali existe uma escola e tem crianças circulando.

Colocado em votação, o Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade.

