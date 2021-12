Secretária Eliane coordena última reunião do ano com Diretores das Escolas Municipais de Redentora

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, coordenou a última reunião do ano com os Diretores das Escolas Municipais de Redentora, hoje, dia 23 de dezembro, na Sala de Reuniões da Secretaria.

A Secretária Eliane agradeceu a todos pelos trabalhos realizados durante o ano e explanou sobre o curso realizado na DPM, em Porto Alegre, referente ao Plano de Carreira dos Professores.

Sobre as férias, os professores irão gozar 35 dias a partir de 03 de janeiro de 2022 e os 10 dias restantes no mês de julho.

Em seguida a Secretária falou sobre o calendário escolar do próximo ano.

Prosseguindo, a Secretária orientou aos diretores que façam um projeto para 2022, com o seguinte questionamento: “como recuperar as competências mais comprometidas com a Pandemia de Covid 19?”, e entregá-lo na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Para encerrar, cada diretor recebeu uma cesta de Natal de presente e todos confraternizaram.

