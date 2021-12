O encerramento da programação do Natal da Feliz Cidade será mais uma festa inesquecível. Hoje quinta-feira (23/12), a partir das 20h, na Pracinha de Brinquedos.

Traga toda a família e não esqueça da cadeira de área!

Na programação:

Presença da Família Noel

A alegria dos Duendes de Natal

Sorteio final dos prêmios do Natal Encantado ACI

Distribuição de balas

Passeios gratuitos de Dindinho para a criançada

Show com o músico instrumentista Fabio Weber

