Aluna Letícia Pilger de Três Passos ficou em 1° lugar no 2° Concurso da Educação Fiscal

A administração municipal de Três Passos, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Finanças, tem o orgulho de anunciar que Três Passos teve uma aluna premiada a nível regional no “II Concurso da Educação Fiscal: consumo consciente e desenvolvimento regional”.

A aluna Letícia Gabriela Haas Pilger, do 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Coroinha Daronchi, do Bairro Pró-Morar, foi orientada pela professora Daisy Wendt Martins da Silva, que estava entre os 10 melhores trabalhos do concurso.

O secretário de Educação, Cultura e Desporto, Luis Gustavo Graffitti, parabenizou o trabalho desenvolvido entre a aluna vencedora e a professora orientadora. “Ficou claro através deste cartaz publicitário, que a aluna teve o pleno entendimento da educação fiscal trabalhada dentro da sala de aula”, encerrou.

Uma votação através de link foi realizada até o dia 20 de dezembro, e a aluna Letícia foi premiada com o primeiro lugar na Categoria 2 “Cartaz Publicitário”, com 34,8% dos votos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.