Tiradentes do Sul assina decreto de situação de emergência pela estiagem e aguarda homologação

Tiradentes do Sul emitiu decreto municipal de emergência, referente a estiagem que cada vez mais prejudica as cidades da nossa região. O documento já foi encaminhado à Defesa Civil do Estado, aguardando a vistoria e posteriormente homologação do decreto.

Esse período de estiagem que atinge todo o Rio Grande do Sul está gerando muitos problemas para as famílias moradoras, principalmente no meio rural de Tiradentes do Sul, que sofrem muito com a falta de água.

Para amenizar o problema, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Viação, têm trabalhado diariamente com caminhões-pipa para abastecer todas as comunidades com água potável, e na abertura e limpeza de bebedouros.

A administração municipal não está medindo esforços para abastecer com água potável a população e também às comunidades.

Como providência emergencial, um caminhão-pipa está auxiliando na distribuição de cerca de 50 mil litros diários. É pedida a compreensão de todos no sentido de usar esta água somente para consumo humano.

O prefeito Alceu Diel disse: “Essa é a única maneira que encontramos para não deixar a população sem água, é um compromisso e obrigação da administração”.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.