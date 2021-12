Tenente Portela possui novas hospitalizações por causa do novo coronavírus

Atualmente, três residentes em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude do novo coronavírus. Todos são suspeitos de contaminação. Dois estão na enfermaria e um na pediatria. As informações constam no mais recente boletim epidemiológico.

O município tem, na quarta-feira (22/12), seis casos ativos da doença e sete indivíduos esperando o resultado de exames laboratoriais. Desde o início da pandemia, são 1.875 moradores infectados e 1.833 curados. A Covid-19 provocou 36 mortes em Tenente Portela.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza, até o momento, 9.226 testes para verificação do novo coronavírus, sendo que, 7.396 pacientes não tiveram a contaminação comprovada.

