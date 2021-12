Tenente Portela decreta situação de emergência devido a estiagem

Abastecimento de água está comprometido na cidade e no interior. Nas lavouras de milho perdas já superam os 65%.

A falta de chuva que atinge Tenente Portela fez com que o Município decretasse situação de emergência. Conforme levantamento feito por entidades do setor agrícola e por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, as perdas são consideráveis, principalmente na produção de leite e nas lavouras de milho. A crise hídrica também atinge o abastecimento de água potável. O decreto (de número 434) foi assinado nesta segunda-feira, 20, pelo prefeito Rosemar Sala.

Conforme laudo técnico da Emater/RS - Ascar, desde o início de novembro as precipitações pluviométricas ficaram 70% abaixo da média dos últimos três anos, para o período. A estiagem atingiu diretamente as pastagens de verão e o milho silagem, essenciais para a alimentação do gado leiteiro. Nesta atividade, as perdas já superam os 20%.

O levantamento do escritório local aponta que na cultura do milho destinada para grãos, as perdas chegam a 65%, o que resulta em um prejuízo financeiro de mais de R$ 20 milhões. Também já estão sendo contabilizados danos nas atividades de produção de suínos e de aves. A maioria dos bebedouros e açudes estão com baixo nível hídrico. Nas propriedades mais afetadas, a situação está sendo amenizada pela Prefeitura, que tem levado água diariamente.

Os poços artesianos da zona rural estão com vazão extremamente baixos e alguns secaram. Em muitas localidades, a água para o consumo humano também está sendo garantida pela Prefeitura. São dois caminhões pipa que transportam em média 60 mil litros todos os dias.

Na cidade, parecer da unidade de saneamento da Corsan, indica que o quadro é crítico. Desde o mês passado aproximadamente 130 mil litros de água são transportados diariamente para o reservatório da companhia. A baixa dos mananciais e o consumo acima da média resultam em interrupções seguidas em todas as regiões.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana estima que aproximadamente seis mil portelenses estão sendo atingidos pelo racionamento de água. Este número representa mais de 40% da população. No território da Terra Indígena do Guarita, mais de 100 famílias são abastecidas diariamente pela Prefeitura.

Antes mesmo da assinatura do decreto, o prefeito Rosemar Sala já havia determinado à todos os setores, prioridade nas ações de enfrentamento a estiagem. A declaração de situação de emergência já foi oficiada a Defesa Civil e ao Governo do Estado. Ao mesmo tempo que aguarda a homologação, o prefeito já encaminhou a solicitação de apoio financeiro do Estado e da União para garantir assistências aos portelenses atingidos pela falta de chuva.

