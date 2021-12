Corsan alerta para o uso consciente da água em Tenente Portela

Com a chegada do verão, a Corsan alerta para a necessária sensibilidade sobre o consumo responsável da água e a conservação do meio ambiente. Em Tenente Portela os poços artesianos e as fontes drenadas estão funcionando em seu limite máximo, com o apoio de caminhão-pipa de água proveniente de outros municípios. A Companhia está fazendo a sua parte, trabalhando para garantir o abastecimento de água, e pede a parceria da população para que sejam evitados desperdícios.

A Corsan também recomenda que os imóveis tenham reservatórios domiciliares (as populares “caixas d’água”), para garantir o abastecimento mesmo nos casos de eventuais intermitências no fornecimento feito pela empresa. Também é imprescindível que cada usuário mantenha o seu reservatório limpo e bem conservado, a fim de preservar a qualidade da água a ser consumida.

Cuidar da água com consciência é fundamental. Confira algumas dicas:

- Não lavar o carro com mangueira;

- Usar somente a vassoura para limpar a calçada e o quintal;

- Não fazer uso de grandes volumes, como em piscinas plásticas;

- Utilizar regador para molhar as plantas nos horários de menor incidência de sol;

- Regular as válvulas de descarga;

- Ficar de olho em vazamentos e torneiras pingando;

- Colocar o máximo de roupas na máquina a cada lavagem.

