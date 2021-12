Congresso realiza sessão para análise da proposta de Orçamento de 2022; acompanhe

O 1º vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), abriu há pouco a sessão do Congresso Nacional para votar o projeto de lei orçamentária para o ano que vem (PLN 19/21). O relatório final foi aprovado há pouco pela Comissão Mista de Orçamento e destina quase R$ 90 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 mensais por família.

Entre os pontos polêmicos do texto, o Fundo de Financiamento de Campanhas ficou em R$ 4,934 bilhões. No texto original, o valor era de R$ 2,1 bilhões.