Emenda do Deputado Cherini contempla Tenente Portela com R$ 300 mil

No final da tarde desta segunda-feira (20/12), o prefeito Rosemar Sala recebeu a confirmação de que Tenente Portela será contemplada com R$ 300 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Giovani Cherini (PL).

A notícia chegou ao Município através de ofício direcionado ao prefeito e à presidente da Câmara, Irinéia Koch Lena (PDT).

O recurso, oriundo do Ministério da Agricultura, se destina à aquisição de uma retroescavadeira. O prefeito agradeceu o empenho da vereadora em pleitear a emenda. O agradecimento também foi estendido ao deputado Cherini que tem, na medida do possível, contemplado Tenente Portela com a destinação de recursos, destaca Rosemar Sala. Conforme ele, a aquisição do maquinário terá contrapartida do Município e será de extrema utilidade para as ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

