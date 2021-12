Câmara retoma visitação institucional durante recesso parlamentar

A Câmara dos Deputados vai retomar experimentalmente, durante o recesso parlamentar, o programa de visitação institucional. As visitas guiadas são promovidas em parceira com o Senado Federal, por meio do Programa de Visitação do Congresso Nacional. A atividade é gratuita e aberta à participação de todos.

O retorno experimental vai ocorrer de 21 de dezembro de 2021 a 28 de janeiro de 2022, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os grupos, de no máximo 20 pessoas, sairão a cada hora cheia. É obrigatório o agendamento prévio com, no mínimo, um dia de antecedência.

O acesso dos visitantes é feito pela Chapelaria da Câmara, localizada abaixo das duas rampas principais do Congresso. A visita só será permitida mediante o atendimento dos protocolos contra a Covid-19: uso de máscara, álcool gel, distanciamento social e apresentação do comprovante de vacinação

Além do português, a visita também é oferecida em inglês, espanhol e Libras. O atendimento nesses idiomas deve ser informado no momento do agendamento.

Para mais informações, os interessados podem ligar de segunda a sexta-feira, das 8 às 20h, no 0800-0-619-619; acessar o serviço Fale Conosco ou as redes sociais do programa de visitação no Instagram e no Facebook.