Coronel Bicaco: Vereador requer informações sobre repasses do FUNDEB

O vereador Leandro Briato (PP) apresentou, na sessão ordinária do dia 13 de dezembro, o Pedido de Informações nº 017/2021 que requer o seguinte: valor do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) ao município e a porcentagem que já foi despendida deste recurso para custear a folha de pagamento dos funcionários da área da educação.

De acordo com o progressista, a solicitação é em nome do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Colocado em votação, o pedido de informações foi aprovado de forma unânime.

