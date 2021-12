Edil pede mudança de material usado no cascalhamento de vias vicinais em Coronel Bicaco

Através de proposição, o vereador Itamar Sartori (PP) – que preside o Poder Legislativo – solicitou que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços suspenda a distribuição de pedriscos nas estradas vicinais de Coronel Bicaco.

— Faz mais de 15 anos que estou nesta Casa e sempre brigamos por estradas cascalhadas e com boas condições de tráfego para os moradores do interior — destacou o edil.

O progressista afirmou que durante esse período sempre foi feito o cascalhamento com pedras naturais e roliças. — Nos últimos anos, vem sendo colocada a pedra ferro, que não é a ideal para isso. Esse pedrisco que está sendo colocado está causando muitos prejuízos ao cortar pneus de vários tipos de veículos — ressaltou Itamar Sartori.

A Proposição nº 107/2021 foi apresentada e aprovada por unanimidade na sessão ordinária da segunda-feira (13/12).

