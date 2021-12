Tenente Portela registra dez casos ativos de Covid-19

Atualizado na manhã da segunda-feira (20/12), o boletim epidemiológico mostra que dez domiciliados em Tenente Portela são considerados casos ativos do novo coronavírus. No momento, sete pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, o município acumula 1.874 diagnósticos positivos da doença e 1.828 pacientes recuperados. Outros 36 moradores morreram em decorrência de complicações ocasionadas pelo vírus.

Atualmente, nenhum residente em Tenente Portela ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude da Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), dos 9.203 testes relacionados ao novo coronavírus, 7.374 resultados foram negativos.

