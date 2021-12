Natal em Portela

A programação do Natal da Feliz Cidade entra na reta final. Nesta semana três eventos marcam as festividades. Na segunda, 20, tem o Natal Gaúcho. Na terça, 21, o Cortejo Natalino pelas ruas da cidade. Na quinta, 23, no encerramento da programação tem grande show com o músico instrumentista Fabio Weber.

Nos dias 20 e 23 acontecem também os sorteios finais da campanha de prêmios Natal Encantado ACI. Convide toda a família e participe!

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.