Temporal causou estragos em Linha Alpargatas, Boa Vista do Buricá

Neste domingo (19/12), um forte temporal atingiu a localidade de Linha Alpargatas no interior de Boa Vista do Buricá.

Houve danos em residências e galpões de várias propriedades. A comunidade aguarda também o restabelecimento do serviço de energia elétrica.

A Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá está prestando auxílio aos moradores da localidade e fazendo o levantamento dos estragos.

