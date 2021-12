Administração Municipal de Redentora faz pesagem e imunização contra a Covid 19 na Vila São João

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Imunização, esteve na localidade de Vila São João na manhã do dia 15 de dezembro, realizando a pesagem para o Programa Bolsa Família e também a imunização contra a Covid 19. Foram realizadas primeira e segunda doses e doses de reforço.

