Sábado é dia de brique de Natal em Tenente Portela

Evento ocorrerá neste dia (18/12), na Praça do Índio.

A programação do “Natal da Feliz Cidade” terá neste sábado o Brique de Natal. O evento será realizado na Praça do Índio, das 9h às 18h. O espaço será exclusivo para artesãos locais que terão a oportunidade de mostrar e comercializar os seus produtos. São esperados artesãos indígenas, representantes de entidades sociais e integrantes da Associação de Artesãos de Tenente Portela.

A organização é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e do Gabinete da Primeira-Dama.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.