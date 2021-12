Três Passos e Miraguaí são contemplados com patrolas niveladoras

A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) realizou, na segunda-feira (13/12), a primeira etapa de entrega de máquinas pesadas. Foram contemplados 25 municípios. Três Passos e Miraguaí ganharam uma patrola niveladora cada.

De acordo com a SEAPDR, o investimento nos equipamentos alcançou R$ 42,25 milhões, sendo R$ 32,91 milhões oriundos de emendas parlamentares da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e R$ 9,34 milhões de contrapartida do Governo do Estado.

Os municípios estão recebendo as máquinas por meio de cessão de uso de bens, para serem utilizados na implementação e ampliação de políticas públicas agrícolas que atendam às demandas das regiões contempladas.

— Esse é o resultado de um esforço conjunto dos poderes Executivo e Legislativo que reconhecem toda a dedicação e trabalho do produtor rural gaúcho. Essas máquinas são essenciais para os municípios que têm a agropecuária como base da sua economia — disse a titular da SEAPDR, Silvana Covatti.

Em 2022, em duas outras etapas, serão entregues aos municípios rolos compactadores, escavadeiras hidráulicas e kits agrícolas.

