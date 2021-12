Vista Gaúcha adquire novo maquinário par a Secretaria de Obras

Na manhã desta quinta-feira, 16, o município de Vista Gaúcha recebeu mais duas Maquinas Rodoviárias novas para ser usada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos.

Segundo a assessoria de comunicação do município a aquisição foi feita através de processo Licitatório do pregão Presidencial nº 27/2021, onde foi adquirida uma Pá Carregadeira, nova, e um Rolo Compactador, também novo.

Para o Prefeito Claudemir José Locatelli, essa aquisição se deu através de um Planejamento e Organização da Administração, que proporcionou uma redução de despesas, e, em consequência a aquisição destas maquinas, que vem beneficiar diretamente a população vistagauchensse, “estamos ainda no primeiro ano de mandato e já tivemos muitos avanços na Administração, isso tudo vem acontecendo graças aos munícipes vistagauchensses que confiaram na administração de Locatelli e André, se 2021 já foi bom com certeza 2022 teremos muitos avanços ainda a ser conquistado pela nossa Administração, temos um grande compromisso com O investimento feito pela Administração Municipal ultrapassou aos R$ 1,1 milhão de reais com recursos próprios de Vista Gaúcha.

