Conforme 2ª coordenadoria regional da saúde (CRS) com sede em Frederico Westphalen, e com avaliação da coordenadora Marly Vendruscolo, os casos de dengue estão estáveis neste fim de ano.

Até o fim da semana passada, conforme dados divulgados pelos técnicos da coordenadoria, Planalto estava com 186 casos de dengue confirmados e 196 notificações. Atrás desse número, estavam os municípios de Frederico Westphalen com 28 notificações e três confirmados; Três Passos, com 26 notificações e três confirmados; e Ametista do Sul com 11 notificações e cinco confirmados com a doença.

As cidades de Tenente Portela e Taquaruçu do Sul tiveram registros de confirmações e notificações de dengue até o recorte efetuado na abrangência da 2ª CRS pela própria equipe técnica.

Segundo levantamento mais recente realizado em outubro, em municípios da região, o nível de infestação do mosquito transmissor da dengue, Aedes Aegypti, foi avaliado de risco médio e alto em 10 das 26 cidades abrangidos pela 2ª CRS. As cidades que foram consideradas de alto risco com índice acima de 4 foram Bom Progresso e Frederico Westphalen. As cidades que ficaram em médio risco com índice de 1 a 3,9 foram, Ametista do Sul, Derrubadas, Iraí, Planalto, Rodeio Bonito, Tenente Portela, Tiradentes do Sul e Três Passos

Já as cidades que ficaram em baixo risco com índice de 0,9 foram Cristal do Sul e Palmitinho. Nos demais municípios, não há dados disponibilizados.