Executivo de Derrubadas paga segunda parcela do 13º salário do funcionalismo

A Administração Municipal de Derrubadas antecipou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos. A medida vai injetar aproximadamente R$ 185 mil na economia local.

O prefeito Alair Cemin destacou que a antecipação do abono demonstra o respeito e o comprometimento do Poder Executivo perante os servidores públicos.

— Nós precisamos valorizar os funcionários e recompensá-los pelo trabalho árduo neste ano desafiador devido à pandemia. Por isso, fizemos um esforço para antecipar a segunda parcela do 13º salário, como forma de ajudar os nossos profissionais e movimentarmos a economia local neste fim de ano — disse o mandatário.

