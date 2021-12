Chiapetta celebra aniversario de 56 anos do município

Na noite de ontem dia 15 de dezembro, foi celebrado o aniversario de 56 anos do município de Chiapetta. A celebração foi feita em forma de live pelas redes sociais da prefeitura.

A live foi organizada pelo município em parceria a parceria com a Associação Comercial e Industrial de Chiapetta (ACIC) e empresas associadas.

A celebração contou com a participação de músicos e bandas, além do sorteio de R$ 20 mil em prêmios e vale-compras referentes a promoção Chiapetta Dá Prêmios.

