Peça de teatro “ O natal da família gentil” foi atração no “Natal da Feliz Cidade” em Tenente Portela

Apresentação ocorreu na noite desta terça, 14, na Praça de Brinquedos, e marcou mais um dia da programação natalina de Tenente Portela.

Artistas do Teatro Luz e Cena, de Novo Hamburgo, encantaram o público que prestigiou na última terça-feira, 14, mais uma noite do “Natal da Feliz Cidade”. O espetáculo, que conta com o apoio do SESC, foi apresentado no palco montado junto à Praça de Brinquedos. A peça escolhida para Tenente Portela foi o “O Natal da Família Gentil” que colocou em cena uma visão bastante atual e realista, sem abrir mão do encanto e da magia que envolve o Natal. A peça garantiu risos e emoções para quem, mesmo com o tempo instável, compareceu.

