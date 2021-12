Prefeitos firmam parceria para construção de ponte na ERS-330

Os Prefeitos Nilson Paulo Costa, de Redentora; Leonir Koche, de Erval Seco; e Mauro Fortes de Quadros, de Dois Irmãos das Missões assinaram termo de Cooperação Técnica e Financeira visando a colaboração mútua para a construção da ponte sobre o Rio Guarita, na ERS 330.

Para executar a obra as prefeituras firmaram um termo de cooperação com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Os documentos foram assinados no dia 2 de dezembro, no gabinete do prefeito de Redentora Nilson Paulo Costa.

