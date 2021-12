Secretaria da Educação inicia Curso de Formação de Gestores na quarta, dia 15

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) promove, a partir da quarta-feira (15/12), o Curso de Formação de Gestores Escolares. A iniciativa visa capacitar diretores e vice-diretores, eleitos no pleito realizado dias 30 de novembro e 1º de dezembro, bem como os diretores indicados, que estarão à frente das instituições de ensino pelos próximos três anos. A carga horária total prevista para a capacitação é de 360 horas e se estenderá até 2023, dividida em quatro circuitos.

O primeiro circuito, que terá duração de 40 horas, será de 15 a 23 de dezembro e está organizado em quatro grandes dimensões: político-institucional, pedagógica, administrativo-financeiro e pessoal-relacional. Para concluir a formação, os gestores terão de realizar as atividades propostas no Portal da Educação. Esta etapa é pré-requisito para que sejam empossados no dia 30 de dezembro.

A live inaugural do curso ocorre no dia 15 de dezembro e terá a participação da secretária da Educação, Raquel Teixeira, do integrante do Conselho Nacional de Educação Mozart Ramos Neves e do CEO da consultoria Global Me, Emilio Munaro.A transmissão ocorrerá pelo canal TV Seduc RS no Youtube.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

As dimensões do curso buscam desenvolver competências, habilidades, atitudes e resultados, instrumentalizando os gestores para que possam realizar uma gestão de qualidade, associando teoria à sua prática diária.

Por meio desta formação, terão os conhecimentos necessários para proceder na gestão escolar, incluindo o domínio de conceitos e procedimentos, além do desenvolvimento de habilidades cognitivas e sócio emocionais.

O Curso de Formação de Gestores é uma iniciativa da Seduc em parceira com Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Sebrae e Vetor Brasil.

Confira a programação da primeira semana:

•15/12 – Live inaugural do Curso de Formação de Gestores Escolares

Participantes:

Raquel Teixeira, secretária da Educação do RS

Mozart Ramos Neves, diretor do Instituto Ayrton Senna

Emilio Munaro, CEO da consultoria Global Me

Clique aqui para assistir a transmissão da live.

• 16/12 - quinta-feira

Gestão Democrática: Ana Rita Bagestan, conselheira do Conselho Estadual de Educação

Gestão por excelência: Karen Sartori, assessora técnica da Seduc

Plano integrado da escola: Marta Bulling, assessora técnica da Seduc

• 17/12 - sexta-feira

Planejamento e organização pedagógica da escola: Letícia Grigoletto, diretora do Departamento Pedagógico da Seduc

Instrumentos de avaliação e acompanhamento de indicadores: Salete Albuquerque, coordenadora de avaliação institucional

COMO ACESSAR AS INFORMAÇÕES:



• 1º vídeo: tutorial de acesso ao portal.



• 2° vídeo: para acesso daqueles que tenham cadastro na plataforma Seduc-RS e necessitam apenas atualizar perfil para inscrição no curso.

• 3° vídeo: para quem não tem cadastro na plataforma Seduc-RS – novo cadastro no portal



• 4° vídeo: inscrição e acesso ao Curso de Formação.