Parque Estadual do Turvo segue recebendo visitações

Salto do Yucumã é o principal atrativo do Parque Estadual do Turvo (Foto: Divulgação)

Em meio a dois processos externos que podem definir o futuro do Parque do Estadual do Turvo, um movido pelo Ministério Público que exige a adoção do Plano de Manejo e outro no campo administrativo e político onde a administração da unidade será repassada para a iniciativa privada, a unidade segue recebendo turistas normalmente.

O Parque é aberto para visitações de quinta-feira à segunda-feira, com entrada entre as 8 e 16 horas e saída às 18 horas. A saída da área do Salto do Yucumã deve ocorrer até às 17 horas.

Informações podem ser obtidas pelo telefone/whatsapp (55) 9 9918-3006 e agendamento e ingressos podem ser obtidos pelo site de vendas ao custo de R$ 18,51 por pessoa.

