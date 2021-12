Pela primeira vez indígena presidirá Câmara de Vereadores em Tenente Portela

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela elegeu nesta segunda-feira (13/12), a mesa diretora que comandará os trabalhos em 2022. Pela primeira vez na história um indígena vai comandar o Poder Legislativo. Trata-se de Jaine Sales, o Diube (PP). Ele teve o voto de 5 dos 9 vereadores.

A eleição ocorreu na noite de ontem na última sessão ordinária do ano. O vice-presidente será Mauro Ludwig (PSDB) e a secretária escolhida é Irinéia Koch Lena (PDT), que preside atualmente a Câmara.

O prefeito Rosemar Sala, prestigiou a sessão. Ele parabenizou Irinéia pela atuação ao longo de 2021 e desejou pleno êxito ao novo chefe do Legislativo.

