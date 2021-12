Indígenas devem retomar protesto com paralisação hoje na ERS 324 em Ronda Alta

Pelo segundo dia consecutivo, a ERS 324 deve sofrer bloqueios organizados pelos indígenas que vivem na Terra de Serrinha, em Ronda Alta. Se na segunda-feira (13/12) o ato foi encerrado às 18 horas, para hoje a previsão é de retomada das paralisações a qualquer momento.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o bloqueio deve ser feito no km 91, que fica junto à Comunidade de Alto Recreio. A ação conta principalmente com mulheres indígenas e crianças.

Os bloqueios devem repetir o modelo de ontem, quando havia bloqueio total da ERS 324 nos dois sentidos. A liberação da pista se dava de hora em hora.

As informações da PRE dão conta que os protestos tiveram como causa a Operação Kãgtén, realizada pela Polícia Federal e que ocasionou a prisão de lideranças indígenas, como o cacique de Serrinha. Com isso, outros indígenas que estavam afastados de Serrinha querem retornar, o que não agrada a quem vive na área. Por isso, há a manifestação.

