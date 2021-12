Coronel Bicaco: Vereadores destacam a importância do asfaltamento da estrada até Campo Santo

Para subsidiar a pavimentação asfáltica no trecho de 8,6 quilômetros entre a BR 468 e a localidade de Campo Santo, tramita no Poder Legislativo de Coronel Bicaco o Projeto de Lei nº 078/2021 que autoriza o município a contratar operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) no valor de R$ 7,5 milhões.

O asfaltamento da via foi assunto abordado por alguns edis no grande expediente da sessão ordinária do dia 6 de dezembro.

Elson Bueno Martins (PDT) afirmou que moradores de Campo Santo, Reassentamento e Paineira estão ansiosos para desfrutar de uma estrada melhor. — Avançamos bastante com o cascalhamento. Eu sofri na pele em dias de chuva, ficando atolado. Em dias de sol, tinha muita terra e poeira. Essa pavimentação asfáltica é um sonho para aquelas pessoas — frisou o pedetista.

O vereador lembrou da reunião que teve com a engenheira civil que elaborou o projeto do asfalto. — Ela atualizou as tabelas e, por isso, o valor [a ser financiado] subiu cerca de R$ 1,5 milhão. Mas isso é bom, porque lá na frente não vai precisar fazer aditivos no contrato com a empresa [vencedora da licitação]. Também foi diminuído o prazo de pagamento do financiamento, prevendo pagar menos juros — disse o político do PDT.

Para Elson Bueno Martins, a pavimentação asfáltica da estrada até Campo Santo abrirá a possibilidade de instalação de novas empresas e os moradores poderão investir mais na bacia leiteira, aviários e chiqueirões, entre outras atividades.

Paulo Hermel (PDT) também recordou a reunião realizada nas dependências do Poder Legislativo com a engenheira civil. — Tivemos o aval do projeto. Tínhamos dúvidas se o asfalto iria suportar o tráfego. Foi um diálogo muito bom, muito proveitoso e a comunidade do Campo Santo pode ficar tranquila, pois a pavimentação será de qualidade — ponderou o pedetista.

Em relação ao prazo para pagamento do financiamento, o edil disse que 15 anos serão suficientes para a liquidação das parcelas que vão girar em torno de R$ 100 mil por mês. — Não vejo nenhuma dificuldade nisso. O município tem condições de pagar — ressaltou Paulo Hermel.

— O investimento na estrada vai fomentar outros segmentos de trabalho na região do Campo Santo. Coronel Bicaco só vai conseguir este tipo de obra mediante financiamento. O município não tem recursos próprios para encarar obras dessa envergadura — reiterou o vereador.

Lucas Santos da Cruz (PDT) revelou que metade da arrecadação tributária de Coronel Bicaco vem da região do Campo Santo. — Esse projeto de asfaltamento é para contribuir com aquelas comunidades que tanto já contribuíram com o município — salientou o edil.

