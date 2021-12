Presidente do Legislativo solicita informações sobre problemas mecânicos em máquinas da Prefeitura de Coronel Bicaco

A partir da manifestação do vereador Júlio César de Souza (PP) – que revelou que durante uma reunião o prefeito fez duras críticas aos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços por causa do número de problemas mecânicos em maquinários e caminhões – o presidente do Poder Legislativo, Itamar Sartori (PP), apresentou verbalmente um Pedido de Informações direcionado à Administração Municipal e pertinente a tal ‘quebradeira’ no parque de máquinas.

— Isso é muito grave. Temos que tomar conhecimento disso. Se está havendo negligência por parte dos funcionários, precisa ser cobrado. Tem as formas legais para cobrar isso e o Executivo deve cobrar, não jogar ao vento. Tem que responsabilizar quem fez a tal quebradeira intencionalmente — afirmou Itamar Sartori.

O presidente do Poder Legislativo disse ainda que espera a resposta com informações sobre quais máquinas e caminhões tiveram problemas mecânicos e do que esses se originaram. — Também queremos saber se foi realizada uma auditoria em relação a isso — finalizou o progressista.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.