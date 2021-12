Pedetista lamenta prejuízos causados pela pandemia no comércio de Coronel Bicaco

O vereador Paulo Hermel (PDT), no grande expediente da sessão ordinária do dia 6 de dezembro, afirmou que todos os segmentos do comércio de Coronel Bicaco têm sofrido os efeitos da pandemia do novo coronavírus. — Teve horário para abrir. Teve horário para fechar. Tinha regras para cumprir. Isso sacrificou nossos empresários — enfatizou o pedetista.

O edil lamentou que o Governo Estadual, cada vez mais, impõe exigências para os estabelecimentos comerciais. — Essa não é a hora de criar novas exigências. É a hora de ajudar o empresário a buscar aquilo que ficou para trás — destacou Paulo Hermel.

