Edil pede mais valorização dos servidores públicos de Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária de 6 de dezembro, o vereador Júlio César de Souza (PP) pediu maior valorização dos servidores públicos em Coronel Bicaco. — Vocês já imaginaram como seria essa cidade se não fosse os funcionários públicos — questionou o progressista.

— Quem cuida das estradas, das escolas. Existem vários garis recolhendo entulhos todos os dias — completou o edil, acrescentando que não aceita que falem mal do funcionalismo público nas ruas. — Já ‘puxei a orelha’ de muita gente por aí — disse Júlio César de Souza.

O progressista lamentou que os vencimentos dos servidores municipais de Coronel Bicaco aparecem entre os mais baixos da Região Celeiro. — É o funcionário que faz movimentar a máquina pública e tem gente que ainda fala mal — concluiu o vereador.

