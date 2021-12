APAE realizou confraternização de natal

No ultimo dia 07, terça feira, a APAE de Tenente Portela realizou confraternização de natal no Centro Esportivo Municipal Miraguai – CEMM, com a chegada do ‘‘bom velhinho’’, O Papai Noel. E com isso marcando também o enceramento das atividades de 2021.

O evento contou com a presença dos alunos, familiares e convidados inclusive o prefeito municipal de Tenente Portela Rosemar Sala que estava acompanhado pelos secretários de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala, de Educação Cultura e Desporto, Gicelda Gerghetti Denes. O prefeito Rosemar Sala, agradeceu o convite, e ressaltou a importância da instituição em nosso município.

