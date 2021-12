Papai Noel leva susto na chegada de paraquedas ao Natal Vida de Ijuí

A chegada do Papai Noel foi o ponto alto da programação de abertura do Natal Vida de Ijuí, tempos de recomeçar. O bom velhinho surpreendeu a todos chegando de paraquedas, mas levou um susto na descida, sendo atingido por uma corrente de vento que lhe tirou da rota. ” No final acabou tudo bem, e não passou de um susto”, disse à Rádio Repórter o prefeito de Ijuí.

Andrei Cossetin contou que fazia uma transmissão ao vivo em sua rede social quando o imprevisto ocorreu tendo o Papai Noel de ser buscado pelo Staff da programação de abertura, por que foi deslocado do ponto previsto para chegada indo parar próximo às árvores.

“Nos enchemos de alegria em poder ver as pessoas com sorriso no rosto, podendo sair de suas casas depois de um ano e oito meses de pandemia. Nossa programação foi planejada e nada melhor do que iniciarmos as atividades natalinas no município no domingo de alegria, (data que destaca a alegria por que o Senhor já está perto, segundo normas litúrgicas). Serão vários dias de uma programação intensa e que contemplará todos os bairros. Todos estão convidados a participar e visitar o centro da cidade que também ficou espetacular com a ornamentação e iluminação de Natal”, comemorou.

