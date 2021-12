Após tumulto homem é ferido à faca no centro de Panambi

Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, foi registrada uma ocorrência na qual a Brigada Militar foi acionada. Uma pessoa se encontrava ferida na rua 7 de setembro, no centro de Panambi.

As informações são de que um homem de 30 anos encontrava-se ferido e logo a Guarnição acionou o serviço de Socorro Médico do SAMU que encaminhou a vítima ao Pronto Atendimento Médico Municipal .

A vítima estava com uma perfuração na região do tórax, possivelmente ocasionado por arma branca.

A Brigada Militar foi informada de que momentos antes, no mesmo local, estava ocorrendo uma concentração de pessoas e que houve um tumulto, gerando briga entres os que ali estavam. Ninguém soube dizer quem seria o autor da agressão sofrida contra a vítima.

Entretanto, o caso foi registrado junto ao Plantão da Polícia Civil que irá investigar o caso e não descarta que a vítima tenha sofrido uma tentativa de homicídio. Também buscará por imagens de câmeras de monitoramento do comércio próximo, onde ocorreu o fato, que poderá auxiliar na investigação.

