Provas do Exame Nacional de Residência serão aplicadas neste domingo

As provas do Exame Nacional de Residência (Enare), realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), serão aplicadas neste domingo (12). Há mais de 42 mil inscritos para 3,2 mil vagas de residências das áreas médica, multi e uniprofissional, em 81 instituições.

Na comparação com 2020, o número de vagas cresceu cerca de 800% e o de instituições participantes aumentou aproximadamente 900%.

Neste ano, as provas serão aplicadas em todas as capitais e em mais 23 cidades: Feira de Santana (BA), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Uberlândia (MG), Caratinga (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Dourados (MS), Sinop (MT), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Londrina (PR), Nova Iguaçu (RJ), Passo Fundo (RS), Pelotas (RS) Bauru (SP), São Carlos (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP), Araguaína (TO), Petrolina (PE) e Joinville (SC).

Acesse aqui os locais de prova.

Segundo informações da Ebserh, por meio do exame, criado em 2020, as universidades federais participantes podem ter menos vagas ociosas, ampliar a qualificação da seleção, além de eliminar os custos e a carga burocrática da realização dos exames individuais. Para os candidatos, há benefícios como custo menor, data única para a realização das provas e possibilidade de escolha de onde o residente deseja atuar.

Pelo sistema de classificação, o candidato sai com a nota alcançada na especialidade escolhida após as provas e a utiliza para indicar onde pretende atuar. O sistema fica aberto durante um tempo determinado para que cada candidato registre o local de preferência. As melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar, quem ocupará as vagas. Em seguida, volta a ser aberto para preencher as vagas ociosas e para a formação de cadastro reserva.

Criada em 2011, a Ebserh administra atualmente 40 hospitais universitários federais.

