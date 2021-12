Governo do Estado paga primeira parcela das bolsas de formação para professores do Aprende Mais nesta sexta-feira (10)

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), paga, aos professores de Língua Portuguesa e Matemática, nesta sexta-feira (10/12), a primeira parcela das bolsas de formação do Aprende Mais, programa de recuperação e aceleração da aprendizagem. A ação, que tem um investimento total de R$ 154,7 milhões, é uma iniciativa do Avançar na Educação e visa reconhecer e incentivar o trabalho dos docentes que se empenham em recuperar e acelerar as aprendizagens perdidas no período de pandemia.

Os professores que ainda não concluíram todos os quatro ciclos de formação terão até o dia 17 de dezembro para se inscrever e até 23 de dezembro para concluir a formação do Programa Aprende Mais. As atividades consistem no acompanhamento das lives, exibidas desde 25 de agosto, e que seguem à disposição para quem ainda não assistiu, e atividades disponíveis no Portal da Educação.

São oferecidas as seguintes bolsas:

• R$ 200 por ciclo realizado para a formação, capacitação ou o aperfeiçoamento de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental;

• R$ 300 por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento de professores dos anos finais do Ensino Fundamental

• R$ 300 por ciclo realizado para a formação, a capacitação ou o aperfeiçoamento de professores do Ensino Médio

• R$ 500 por ciclo realizado para formação, capacitação ou aperfeiçoamento dos Supervisores Escolares e/ou Orientadores Escolares.

Avaliação diagnóstica

Com o objetivo de recuperar e acelerar as aprendizagens perdidas no período de pandemia, bem como reforçar os componentes curriculares que mais precisam ser trabalhados com os estudantes, a Seduc implantou o Aprende Mais. A partir da realização do Avaliar é Tri RS e dos dados gerados pelos resultados, desde 25 de agosto são realizadas lives de formação, por meio do canal do Youtube TV Seduc RS, para professores de Língua Portuguesa e Matemática e supervisores da rede estadual de ensino.

A carga horária de Matemática foi ampliada em três horas semanais e a de Língua Portuguesa, em duas horas semanais. Os educadores também são orientados sobre como trabalhar com os resultados da avaliação diagnóstica, de modo a potencializar a recuperação das fragilidades identificadas nos estudantes.

Formação de professores

A formação é organizada por ciclos formativos, são quatro ciclos até dezembro e cada ciclo conta com duas lives (síncronas) quinzenais e um período assíncrono no portal da educação –portal.educacao.rs.gov.br.

Todo o material do ciclo (lives, material fornecido pelos formadores e cadernos do Aprende Mais do professor e do estudante) estão disponíveis na formação no portal.

Avançar na Educação

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura física e tecnológica das escolas, assegurar a recuperação da aprendizagem pós-pandemia, qualificar o ensino público gaúcho de forma mais inclusiva e equitativa e capacitar os profissionais envolvidos, o governo do Estado lançou o Avançar na Educação.

O projeto contempla um plano de investimentos de R$ 1,2 bilhão na educação estadual até 2022, entre obras, tecnologia, capacitação e programas para melhorar a aprendizagem. É o maior investimento na educação estadual gaúcha dos últimos 15 anos.