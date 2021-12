Espetáculo “ O natal da família gentil” será atração na programação natalina de Tenente Portela

O espetáculo musical “O Natal da Família Gentil” será mais uma das atrações inseridas na programação do “Natal da Feliz Cidade”. O evento irá acontecer às 20 horas do dia 14 de dezembro na Praça de Brinquedos, em Tenente Portela.

“O Natal da Família Gentil” coloca em cena uma visão bastante atual e realista, sem abrir mão do encanto e da magia que envolve o Natal. Ele se propõe a estabelecer uma metáfora entre a ficção do teatro e a realidade do dia-a-dia de uma família de artistas, que nos apresenta conflitos, desentendimentos, sonhos e realidades, mas como todas as famílias do mundo, amam o Natal.

A peça será apresentada por artistas do Teatro Luz e Cena, de Novo Hamburgo. Toda a comunidade está convidada a participar. Para prestigiar as apresentações, orienta-se que sejam levadas cadeiras. A área de shows do “Natal da Feliz Cidade” será montada na rua Tapuias, no acesso à Praça de Brinquedos. A organização das festividades está a cargo do Gabinete da Primeira-Dama e envolve todas as Secretarias do Governo Municipal.

