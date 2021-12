Rio retoma hoje vacinação contra gripe

O município do Rio de Janeiro retoma hoje (10) a vacinação contra a gripe nos postos de saúde, depois de receber 100 mil doses do imunizante. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade do Rio está vivendo uma epidemia de influenza A (H3N2) e os casos estão aumentando também em municípios vizinhos.

A Secretaria Municipal de Saúde registrou 23 mil casos da doença nas últimas semanas. Postos de atendimento específicos para tratar pacientes com gripe foram abertos na cidade tanto pelo estado quanto pelo município.

“Para o enfrentamento desse cenário epidemiológico, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado a campanha de imunização contra gripe dos cariocas, de acordo com a disponibilidade de doses, e tem aberto um processo de contratação de 350 profissionais de saúde para reforçar a rede de assistência municipal. Centros de atendimento a pacientes com sintomas gripais e testagem viral também estão sendo abertos no Alemão, Barra da Tijuca, Honório Gurgel e outros quatro pontos da cidade nos próximos dias”, informou a Secretaria Municipal, por meio de nota.