Coronel Bicaco: Edis irão apreciar PL que visa financiamento milionário para construção de asfalto

Tramita na Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco, o Projeto de Lei (PL) nº 078/2021, oriundo do Poder Executivo, que autoriza a contratação de operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Recentemente, um PL substitutivo aumentou o valor almejado de R$ 6 milhões para R$ 7,5 milhões.

O recurso é para subsidiar a pavimentação asfáltica do trecho de 8,6 quilômetros que liga a BR 468 até a localidade de Campo Santo. A apreciação do texto é aguardada com ansiedade pelos moradores, pois aquela região do município tem reconhecido potencial agrícola, além do funcionamento de algumas empresas cerealistas.

Na tarde do dia 26 de novembro, a engenheira civil e mestre em Rodovias, Mayara Lamberti, da SM Engenharia Integrada, explicou para autoridades municipais e moradores de Campo Santo maiores detalhes sobre o projeto de asfaltamento.

No encontro realizado nas dependências da Câmara de Vereadores, a engenheira civil destacou que o leito da estrada não sofrerá alterações. Ela ainda revelou que, após estudo, ficou definido que cada pista de rolamento terá três metros de largura e mais 50 centímetros de acostamento. Mayara Lamberti complementou afirmando que a sinalização regular atenderá aos critérios do DAER e a velocidade máxima permitida no trecho será de 60 km/h.

O presidente do Poder Legislativo, vereador Itamar Sartori (PP), disse que está sendo agendada para o dia 15 de dezembro uma audiência pública em Campo Santo. O intuito é conhecer a opinião dos moradores da comunidade em relação ao projeto de pavimentação asfáltica.

Conforme a redação do PL, o financiamento será liquidado no prazo máximo de 240 meses, com até 36 meses de carência para fins de implantação do asfalto.

