Administração Municipal de Redentora promove mais um encontro do Grupo de Gestantes

A Administração Municipal de Redentora, através das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, realizou na terça-feira (07/12), mais um encontro do Grupo de Gestantes, nas dependências do Cras Sagrada Família.

O Dentista e Secretário Municipal de Saúde, Rogério de Castro Gigoski, ministrou palestra sobre saúde bucal para as gestantes, que puderam sanar suas dúvidas e trocar informações durante o encontro.

Também foi realizado sorteio de brindes entre as participantes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.