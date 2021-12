Santo Augusto é contemplado com novo caminhão de bombeiros

Além da confirmação do projeto Pavimenta, a Prefeita Lilian anunciou na manhã de quarta-feira (08/12), mais uma grande conquista para todos.

Trata-se de um novo Caminhão de Bombeiros (pipa), onde recentemente na Capital do Estado, foi feito junto ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), o pedido de um novo veículo, pois o atual está defasado e necessário a sua renovação para situações de distribuição de água e combate à incêndios, para dar mais segurança e proteção aos munícipes.

Assim como no Projeto Pavimenta, a Prefeita Lilian reitera agradecimentos aos Deputados, Ernani Polo, Aloísio Classmann e o Assessor Parlamentar, Chico Friske e os demais envolvidos, pelo empenho em mais esta importante conquista para Santo Augusto.

Nesta sexta-feira, 10 de dezembro, a Prefeita Lilian estará assinando o termo da aquisição em Porto Alegre. A entrega do veículo será em outra oportunidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.