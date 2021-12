A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2303/15, do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que prevê a regulamentação, por órgão do governo federal, da prestação de serviços de ativos virtuais. A matéria, aprovada na forma do substitutivo do deputado Expedito Netto (PSD-RO), será enviada ao Senado.

Em seguida, a sessão foi encerrada.

