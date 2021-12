Comissão debate fomento à inovação e tecnologia

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática promove audiência pública na quinta-feira (9) sobre a importância do Sistema Nacional de Fomento no financiamento à inovação e sua integração com Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FNDCT).

O pedido para a realização do debate foi feito pelo deputado Vitor Lippi (PSDB-SP) e subscrito pelos deputados Aliel Machado (PSB-PR), Nilto Tatto (PT-SP) e Angela Amin (PP-SC).

Foram convidados para participar da audiência pública representantes de instituições ligadas à inovação e ao fomento e desenvolvimento da tecnologia. Confira aqui a lista completa de participantes.

O evento será realizado no plenário 14, às 14h30, e terá transmissão interativa pelo portal e-Democracia.