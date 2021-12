Câmara analisa projeto que regulamenta áreas de preservação em zona urbana; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados analisa agora emenda do Senado para o Projeto de Lei 2510/19, que regulamenta as áreas de preservação permanente (APPs) no setor urbano consolidado.

O texto permite ao Legislativo local (municipal ou distrital) estipular faixas de tamanhos diferentes das previstas no Código Florestal. O código fixa faixas marginais que variam de 30 a 500 metros conforme a largura dos rios.

A emenda do Senado, com parecer contrário do relator, deputado Darci de Matos (PSD-SC), propõe que seja mantida uma faixa mínima de 15 metros e que, nos entornos dos rios ainda sem ocupação, sejam observados os limites fixados no código.

O projeto é de autoria do deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC).

