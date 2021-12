Vila Nova e Remo começam a decidir título inédito da Copa Verde

A edição 2021 da Copa Verde terá um campeão inédito. Nesta quarta-feira (8), às 20h (horário de Brasília), Vila Nova e Remo começam a decidir o título da competição regional, que reúne equipes do Centro-Oeste e do Norte, além do estado do Espírito Santo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A TV Brasil exibe a partida na íntegra, a partir das 21h30. O jogo de volta está marcado para sábado (11), às 17h, no Baenão, em Belém, com transmissão ao vivo da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O Vila Nova é o primeiro clube goiano a chegar à decisão do torneio, que dá ao campeão vaga direta na terceira fase da próxima Copa do Brasil. O Tigre entrou direto nas oitavas de final, derrotando o Rio Branco de Venda Nova-ES por 3 a 0. Nas quartas passou pela Aquidauanese-MS com vitórias por 1 a 0 e 7 a 0. Já na semifinal eliminou o Nova Mutum-MT ao ganhar por 3 a 0 a partida de ida e empatar a de volta por 1 a 1.

O Remo, por sua vez, alcança a final pela terceira vez em oito edições da Copa Verde, mas também busca o primeiro título. O Leão Azul perdeu a decisão de 2015 para o Cuiabá e a de 2020 (disputada neste ano) para o Brasiliense. Os paraenses largaram nas quartas de final com uma goleada por 9 a 0 sobre o Galvez-AC. Nas quartas eliminaram o Manaus, após empatarem o primeiro duelo por 1 a 1 e ganharem o segundo por 3 a 0. Já na semifinal o adversário foi o rival Paysandu. As equipes ficaram no 2 a 2 na partida de ida. Na volta, triunfo azulino por 2 a 0.

É a segunda final entre Vila Nova e Remo em menos de um ano. Em janeiro, Tigre e Leão Azul decidiram o título da Série C do Campeonato Brasileiro (de 2020). Os goianos ganharam tanto o jogo de ida, em casa, por 5 a 1, como o de volta, no Mangueirão, em Belém, por 3 a 2.

HOJE TEM TIGRÃO!!! Lutaremos juntos pela taça, nação colorada! ????????????????



???? Copa Verde

?? Final (ida)

???? Remo

? 20h

???? #VemProOBA

???? @portalcultura pic.twitter.com/ObovEK6rjk — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) December 8, 2021

As equipes também se enfrentaram pela Série B desta temporada, novamente com dois triunfos do clube do Centro-Oeste (ambos por 1 a 0). O Vila garantiu a permanência na segunda divisão, terminando a competição em nono lugar. O Remo acabou rebaixado novamente à Série C.

No Tigre, que passa por uma reformulação de elenco após a disputa da Série B, o técnico Higo Guimarães tem problemas para armar o time. Artilheiro da equipe na Copa Verde, com sete gols, o atacante Pedro Júnior está sem contrato e pode seguir os passos de outros sete jogadores, que deixaram o clube após a participação na segunda divisão. Além disso, o treinador não terá à disposição o atacante Rafael Silva (expulso no empate com o Nova Mutum) e o volante Dudu (lesão no menisco do joelho direito), mas poderá contar com o zagueiro Renato, que cumpriu suspensão na partida de volta da semifinal.

A provável formação terá: Georgemy; André Krobel, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Pedro Bambu, Moacir e Tiago Real; Diego Tavares, Clayton e Alesson.

Também em meio à remontagem do elenco para 2022, o Leão Azul terá novidades na equipe desta quarta. O técnico Eduardo Baptista, ainda emprestado pelo Mirassol, não poderá contar com o volante Anderson Uchôa (de férias) e com o lateral Raimar, expulso diante do Paysandu. Por outro lado, o volante Neto Moura, que cumpriu suspensão, pode voltar ao time, que tem Neto Pessoa como destaque. O atacante é o artilheiro da Copa Verde, com nove gols, e marcou os quatro gols do Remo nos dois clássicos da semifinal.

? #TreinoDoLeão - 07/12 - CT do Goiás;



?? Clube do Remo finalizou a preparação para o jogo diante do Vila Nova;



?? Movimentação iniciou com um aquecimento; pic.twitter.com/KiCpHojTeb — Clube do Remo (de ????) (@ClubeDoRemo) December 7, 2021

A equipe paraense deve atuar com: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Marlon e Igor Fernandes; Neto Moura, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Erick Flores, Lucas Tocantins e Neto Pessoa.